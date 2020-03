Geplaagd Boeing lijkt volledig toegezegd krediet op te nemen

-

Sinds maart vorig jaar worden de 737 MAX-toestellen om veiligheidsredenen aan de grond gehouden, waardoor ook het aantal leveringen van de Amerikanen drastisch daalde. Dat voelt Boeing in de portemonnee. Daarnaast moet het concern luchtvaartondernemingen compenseren voor geleden schade. Bij de twee vliegtuigrampen in oktober 2018 en maart 2019 kwamen alle 346 inzittenden om het leven.

Virusvrees

Naast de 737 MAX-problemen, wordt het bedrijf nu geconfronteerd met gemiste inkomsten door een dalende vraag naar vliegtuigen. Door de virusvrees annuleren passagiers en masse vluchten en luchtvaartmaatschappijen trekken ook vaker dan ooit bestellingen voor nieuwe vliegtuigen in. Zo waren er in februari meer annuleringen dan bestellingen. Verder worden vooruitbetalingen uitgesteld, omdat luchtvaartmaatschappijen nu zelf de nodige financiële problemen hebben.

Boeing had van het toegezegde geld naar verluidt zo'n 7,5 miljard dollar opgenomen. Volgens de bronnen is de vliegtuigmaker van plan de rest van de lening uit voorzorg op te nemen vanwege onrust op de markt.

Vacaturestop

De vliegtuigmaker nam inmiddels al maatregelen om de kosten te drukken. Zo geldt er momenteel een vacaturestop. Verder zou ook worden gebroed op plannen om banen te schrappen. Een woordvoerder van Boeing ontkende dit laatste. Hij zei wel dat de omstandigheden binnen het bedrijf nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Boeing zou willen voorkomen dat er wordt bezuinigd op middelen en arbeidskrachten die nodig zijn om de productie van vliegtuigen weer soepeltjes te kunnen opvoeren. Het verliezen van werknemers aan andere bedrijven op een toch al krappe arbeidsmarkt of het opleiden van nieuwe werknemers zou dergelijke inspanningen bemoeilijken.

Topman Dave Calhoun beloofde de Boeing-medewerkers tijdig te informeren als er bezuinigingsmaatregelen worden genomen. "In deze onzekere periode zul je vaak van ons horen. We zullen ook duidelijk zijn over de uitdagingen waar we voor staan."