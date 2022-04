Stel stiekem gefilmd in Airbnb, kan niet direct naar rechter

Volgens de gebruiksovereenkomst van Airbnb, die de twee hadden ondertekend, moet het stel eerst in arbitrage. Het is een overwinning voor het woningverhuurplatform, want het bedrijf wil dit soort zaken het liefst buiten de rechtbank houden.

Het stel uit Texas, dat verder anoniem wil blijven, had in 2016 via Airbnb een woning gehuurd in de Amerikaanse kustplaats Longboat Key in de staat Florida, bij Tampa. De eigenaar zou naar verluidt hun hele driedaagse verblijf met meerdere verborgen camera’s hebben vastgelegd. Daarbij zouden ook beelden zijn gemaakt die een lagere rechtbank samenvatte als „privé en intiem.”

Waarschuwen

Nadat het koppel erachter kwam dat er opnames waren gemaakt, klaagde het zowel de eigenaar als Airbnb aan. Het stel vindt dat het platform hen had moeten waarschuwen voor eerdere privacyschendingen door de eigenaar.

De huiseigenaar, Wayne Natt, bleek dit namelijk al jaren te doen. Een stel uit Indiana ontdekte in 2017 een camera in een rookmelder in het huis. Zij stapten naar de politie, die vele uren aan opgenomen materiaal aantrof. De man bleek al jaren zijn Airbnb-gasten te filmen. Toen Natt werd veroordeeld tot bijna een jaar celstraf wegens voyeurisme, werd hij voor eeuwig van Airbnb verbannen.

Controleren

Het Texaanse stel vindt echter dat Airbnb ook verantwoordelijkheid draagt. Zij vinden dat het bedrijf eerst had moeten vaststellen dat de woning in Longboat Key geen verborgen camera’s had, voordat hij via de website mocht worden aangeboden.

De partijen moeten nu eerst in arbitrage, een manier waarbij conflicten worden opgelost zonder tussenkomst van een rechter. Dit is sneller en goedkoper, vooral voor de aangeklaagde partij. De arbiter beslist vervolgens hoe de zaak moet worden behandeld en of het stel zijn gelijk mag halen in de rechtbank.