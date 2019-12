Seminar: De kooplijst voor 2020

John Beijer (Turbotrends) zal tijdens het seminar zijn marktvisie geven over de vooruitzichten van de wereldwijde beurzen, waaronder Wall Street, Azië en natuurlijk Europa.

Uiteraard ontbreekt zijn visie over individuele aandelen niet, en zal hij concreet aangeven welke 10 Nederlandse fondsen niet mogen ontbreken in uw portefeuille om in 2020 goed beslagen ten ijs te komen. Mocht het tij keren in de financiële markten, dan is het uitermate belangrijk om uw portefeuille te beschermen tegen dalingen: Ook dit zal aan bod komen in dit seminar.

Christophe Cox (Commerzbank) legt helder uit hoe u met slimme beleggingsproducten de adviezen van John kunt volgen, en hoe u met deze producten anticipeert op marktbewegingen. Ook staat hij stil bij de risico’s die zijn gebonden aan de producten.

Neem deel aan verschillende polls, kom te weten hoe uw medebeleggers denken over de markt, en stel uw vragen gedurende de presentatie.

We zien u graag donderdagavond 12 december 2019 om 20:00 uur online om dé kooplijst voor 2020 te ontdekken en uw kans op rendement te verhogen. Meld u hier aan.