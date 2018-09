Syrië houdt beurs in zijn greep

De AEX-index sloot 1,1% lager op 362,9 punten. De Midkap-index ging 0,6% omlaag naar 536,1 punten.

Elders in Europa leverden de beurzen de winst van gisteren ook weer ruimschoots in. Parijs en Frankfurt zakten 1,3% respectievelijk 1,1%.

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger constateert dat de laatste weken vermoeidheid is ingetreden na enkele goede beursmaanden. ,,Beleggers maken zich zorgen over een dreigende aanval op Syrië, hoewel het er niet naar uitziet dat deze al binnen enkele dagen zal plaatsvinden. In Engeland is premier Cameron teruggefloten en het is maar de vraag of Frankrijk met de VS zal willen optreden."

Zwanenburg wijst er ook op dat de onrust in de opkomende markten en de aanstaande afbouw van de stimuleringsmaatregelen door de Amerikaanse centrale bank beleggers kopschuw maken. ,,Zelf denk ik overigens dat de Fed hier pas begin volgend jaar heel geleidelijk mee gaat beginnen. Te meer omdat het aantal hypotheekaanvragen wat terugloopt, de consumentenuitgaven nauwelijks groeien en de werkloosheid niet wezenlijk daalt."

In de grotendeels roodgekleurde AEX-index dook KPN 3,4% omlaag na het nieuws dat de Stichting Preferente Aandelen KPN een beschermingswal heeft opgeworpen tegen een overname door América Móvil. Volgens Zwanenburg hoort dit bij het onderhandelingsspel en is het onwaarschijnlijk dat het bedrijf van de Mexicaanse miljardair Carlos Slim het bod van €2,40 per aandeel intrekt.

Imtech vervolgde zijn glijvlucht van de laatste dagen. De terugval van 3,2% naar €1,84 bracht de technisch dienstverlener weer nabij het eind juli bereikte 10-jarige dieptepunt van €1,75.

Bank-verzekeraar ING en uitzender Randstad volgden met minnen van 2,9% op €8,22 respectievelijk 2,7% op €35,15.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore zakte 2,5% naar €14,87 onder invloed van de terugval van de olieprijzen. Een herhaald verkoopadvies door de Amerikaanse bank Goldman Sachs bezorgde verfproducent AkzoNobel een 2,3% lager slot van €44,50.

Softwarebedrijf Gemalto was veruit de grootste stijger met een plus van 4% op €87,07, gesteund door herhaalde koopadviezen van Deutsche Bank en zakenbank Kepler. De Franse bank Société Générale heeft de gisteren gepubliceerde halfjaarcijfers en de sterke opmars van de afgelopen maanden evenwel aangegrepen om de koopaanbeveling in te trekken.

Midkapper BAM verloor 3,4% op €3,09, waarmee het lichte herstel van de bouwer in de afgelopen paar dagen abrupt teneinde kwam.

Delta Lloyd daalde 3,2% naar €14,45, doordat de verzekeraar Franse obligaties niet meer mag meetellen bij de bepaling van de solvabiliteit. ING denkt echter niet dat het dividend hierdoor in gevaar komt en handhaafde het koopadvies.

Staalproducent Aperam liet 3,3% liggen op €10,24.

Eurocommercial Properties blonk met een winst van 4% op €28,25 uit, dankzij de bekendgemaakte sterke huurgroei in het eerste halfjaar.

Tegenvallende halfjaarresultaten bezorgden smallcap Beter Bed een koersdaling van 1,5% op €15,03.

Investeringsmaatschappij Kardan was 4% in herstel op €0,31, na gisteren op het laagste niveau in zijn 10-jarige beursbestaan te zijn gesloten.

Handelsbedrijf Acomo klom 1,8% naar €15,58, dankzij de goede bedrijfscijfers die gisteren nabeurs naar buiten kwamen.

