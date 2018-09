NS zegt koopcontract AnsaldoBreda formeel op

De beslissing om te stoppen met de Fyra, die door de Italiaanse fabrikant wordt gemaakt, had de NS al eerder genomen. ,,Het is een volgende stap in de juridische afwikkeling van het dossier'', aldus een verklaring van de NS.

Nadat er gebreken aan de treinen waren geconstateerd, besloot de NS ze niet meer te laten rijden tot de mankementen waren verholpen. In juni besloot het bedrijf helemaal te stoppen met de Fyra.

De Italianen stelden eerder dat de problemen met de Fyra werden veroorzaakt door onverantwoord gebruik door de NS. Inmiddels lopen er diverse rechtszaken tussen de NS en AnsaldoBreda.