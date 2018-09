Remember to be back in September?

Ten eerste Syrië; Obama kan niet blijven toezien zonder gezichtsverlies te leiden. Een jaar geleden trok hij zijn inmiddels fameuze ‘rode lijn’. Hij waarschuwde Assad toen dat de VS gebruik van chemische wapens in de Syrische burgeroorlog niet zouden accepteren. Er komt dus actie, waarvan wij denken dat die beperkt zal blijven. Volledig bewijs is nog niet geleverd, de president staat redelijk alleen (Engeland haakt af en ook in eigen land veel tegenstand) en ingrijpen in Syrië is uiterst riskant.

Dan de ‘tapering’. Bernanke gaat nog tijdens zijn voorzitterschap terugschroeven. Dan heeft hij wat neergezet. Het tempo en bedrag is afhankelijk van de economische data. Daarom klimmen de Amerikaanse beurzen op slecht nieuws (goedkoop geld blijft langer beschikbaar) en dalen ze bij positief nieuws. Een kromme situatie. De markt zegt dat de afbouw inmiddels is ingeprijsd, maar daar zijn we nog niet zo zeker van. Wij zullen wel blij zijn als de steun achter de rug is en we een normale economie kunnen gaan beoordelen.

Vervolgens Duitsland; Frau Merkel gaat fluitend winnen. Ze bracht Duitsland aan de macht in Europa. Onze conclusie is dat een Amerikaanse raketaanval en het noemen van de datum waarop begin wordt gemaakt met het korten van de steunaankopen waarschijnlijk voor een ‘beursdip’ zullen zorgen,, waarvan we aannemen dat die kort zal zijn en een koopkans. Daarvoor hebben we cash vrijgemaakt.

Imtech

“September komt. Het blad gaat vallen. Het gemoed bezwaard”, zingt huisdobbelaar Guus door de dealingroom. Hij heeft de laatste tijd op afstand ons allemaal geklopt met de resultaten van zijn speculatieve contraire-callen en hij is nu weer in Imtekken gestapt. Bij 2,00 in de notering betaalde hij voor de maart 2014 uitoefenprijs 1,00 gemiddeld 1,05. “Voor de prijs van 100 aandelen de rechten op 200 Manne. Met de koers komt het goed. Het lek is boven. Ze hebben tweeëneenhalf miljard in de orderportefeuille.”

KPN

“KPNnen tweezestien met 2,10laag!”, roept de dealingroom. Een sensationele ontwikkeling bij onze telecommer. De Stichting Preferente Aandelen B van KPN werpt een beschermingswal op tegen overname door América Móvil door een call-optie te activeren, waardoor het 49,9% van het totale stemrecht in handen krijgt. Opgericht om KPN te beschermen tegen invloeden die continuïteit, zelfstandigheid of identiteit bedreigen, had ze eerder al aangegeven bezorgd te zijn over onduidelijke bedoelingen van Slim.

Naar onze mening is koers een koopkans. Bod Slim vonden we veel te laag en ons vertrouwen in de Mexicaan (die zijn miljarden verdiende met exclusieve rechten waardoor hij de tarieven kon bepalen) is nul. Hij zal zich wel achter de oren krabben, want hij heeft net grote plukken uit de markt gehaald op hogere prijzen. “KPN en asprobruis gaan bij hem samen”, zei Semjr. In de DFT-poll is meerderheid stemmen het eens met beleid van de Stichting: ‘Bod veel te laag en zelfstandig bestaan van nationaal belang.’

Royal Dutch

“Olies vierentwintigvierenvijftig!”, roept de dealingroom. De koers herstelde zich de afgelopen dagen licht van de 23,71laag van 23 augustus op basis van de gestegen olieprijzen. Dat verbaast wel.

Wie de jaars-grafieken van de barrelprijs en de RD-koers koppelt, ziet uiteenlopende lijnen. Met de barrel aan de pluskant. Royal Dutch Shell is natuurlijk wel een veilige haven in onveilige tijden en met het dividendrendement van een kleine 5,5% is niets mis. De 28,31hoog van 9 september 2012 nog ver verwijderd.

AJAX

“Ajax achttien!”, roept de dealingroom. Ons kluppie lootte in de Champions Leaque tegen Barcelona, AC Milan en Celtic. En spelen waarschijnlijk zonder de steunpilaren Eriksen en Alderweireld, die naar het buitenland vertrekken. Kassa voor de penningmeester, maar we bangen dat het ‘vissen’ wordt voor Vermeer. Wel leuke ‘potjes’ natuurlijk in een volle Arena

Mickey Mouse Index

“Ze hebben je opmerkingen over een Mickey Mouse-index ter harte genomen, Sem”, zei een bezoeker van de week. We moesten lachen. Hij doelde op de mededeling van George Patterson, hoofd Europese indices van NYSE Euronext. Vanaf volgend jaar wordt de AEX-index gevormd op basis van marktwaarde en free float, de aandelen die vrij verhandelbaar zijn. “Een verbetering”, antwoordde ik. “Maar ik hoor niets over het afschaffen van de weging. En als dat blijft, stelt de bijstelling weinig voor”. Het merendeel van de Telegraaf-lezers deelt mijn mening leert de poll: ‘Maakt niet uit, de AEX is niet echt relevant’.

Ik praatte met hem ook over het Haagse politieke wanbeleid. Hij bracht de stelling van de ‘dwarse denker’, ondernemer Michiel Muller, naar voren: ‘Leg de verantwoordelijkheid bij de burger, innoveer en laat ondernemers meeregeren. Zakenkabinet moet Nederland uit diepe slaap helpen’. Maar dat is natuurlijk tegen dovemansoren gezegd. Ze zitten veel te lekker op het pluche en in de auto met chauffeur. Op de derde dinsdag van september gaat een nieuw ‘koffertje narigheid’ open. Inmiddels zegt bijna de helft van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf er financieel slecht voor te staan.

Blijkt uit onderzoek tv-programma EenVandaag onder ruim 1800 ondernemers.

Ik eindigde mijn laatste column van 2 augustus met de vraag: ‘Wie heeft de Telegraaf van 31 augustus 2013? Mokum akteerde toen op 373,50’. Daar zitten we nu dus een paar tikken onder. Dertig september weten we of het beursspreekwoord ‘Remember to be back in september’ opging. Voorlopig is het voor dit jaar: Buy in June and sell in August.

