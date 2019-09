TAN-codes van ING gaan over op goedkeuren overboekingen via de app of Scanner. Ⓒ Eigen foto ING Groep 8.697 1.12 %

Niet elke klant is er even blij mee, maar bij ING is het overboeken met de vertrouwde TAN-code binnenkort niet meer mogelijk. De bank zet de personal touch in voor klanten die enige moeite met de voor hun ingrijpende verandering hebben.