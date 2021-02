Beurs New York Stock Exchange dreigt met vertrek uit New York

Dagelijks gaan voor miljarden over de elektronische handelsvloer, de extra belastingheffing zou de NYSE volgens zijn bestuur wereldwijd op achterstand zetten bij andere grote beurzen.

Brief

NYSE-voorzitter Stacey Cunningham heeft met 25 andere bedrijven in een brief aan het bestuur van de staat in hoofdstad Albany subiet het vertrek uit New York aangekondigd, tenzij de politici op hun schreden terugkeren.

De belastingheffing voor de beurs, gezeteld in het iconische pand aan Wall Street nummer 11, zou bovendien uiteindelijk moeten worden doorberekend aan de beleggers, stelt Cunningham. Daarmee wordt niet alleen New York, het financiële centrum van de wereld, getroffen, maar ook zijn klanten.

De staat New York echter is zwaar getroffen door de coronacrisis. Met de heffing probeert het zijn overheidskas enigszins aan te vullen. Het verwijst daarbij naar een eerder voorstel voor belastingheffing die de aangrenzende staat New Jersey, waar veel beurzen hun datacenters hebben gestald, al heeft voorgesteld.

’Nieuwe thuisbasis’

Maar het zou ongekend zijn dat de beurs die zijn naam dankt aan de stad New York uit zijn financiële hart vertrekt, betogen de beursbedrijven en aanverwante financiële dienstverleners, een klap voor het imago van de staat.

’De New York Stock Exchange hoort in New York. Als de bestuurders van Albany hun zin krijgen, moet het centrum van de wereldwijde financiële sector mogelijk een nieuwe thuisbasis zoeken’, zo begint Cunningham het onderhandelingsspel in de brief. Volgens Albany is het offer te overzien.

Gemeten naar het aantal noteringen en verhandelde aandelen is de New York Stock Exchange nog altijd de tweede in omvang, achter de schermenbeurs Nasdaq.

Naar marktwaarde bezien is de in 2013 door Intercontinental Exchange overgenomen NYSE nog de grootste, met $22,9 biljoen. Euronext, met een beurs in Amsterdam, volgt op afstand en heeft een marktwaarde van $4,82 biljoen.