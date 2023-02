Valentijn duurder uit: prijs romantisch etentje en chocola fors omhoog

„Chocola is prijziger geworden. Maar een bloemetje moet er zeker van afkunnen op Valentijnsdag”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Je grote liefde mee uit eten nemen in een restaurant is ook duurder geworden. De rekening valt gemiddeld 9% hoger uit dan tijdens de vorige Valentijnsdag.

Benzinerijders die een tochtje willen maken met hun lief zijn juist goedkoper uit. Zij zijn bijna 10% minder kwijt als zij de tank van hun auto volgooien. De benzineprijzen waren in februari 2022 namelijk al fors opgelopen in aanloop naar het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Lpg-rijders hoeven 8% minder neer te tellen voor hun brandstof. Maar automobilisten die op diesel rijden, betalen vrijwel evenveel als een jaar geleden. Dat komt mede omdat de Europese Unie geen diesel uit Rusland meer wil importeren. Het geringere aanbod legt een bodem onder de dieselprijs.

Het CBS houdt niet bij hoeveel de prijs van kaarten voor Valentijnsdag is veranderd. Begin vorig jaar bleek al wel dat sommige wenskaarten 25% duurder waren geworden door een papiertekort.

De meeste geschenken voor Valentijnsdag kosten meer omdat energie en voeding vorig jaar flink in prijs zijn gestegen. Over de hele linie liep de inflatie toen met 10% op. Dat was de grootste stijging in bijna vijftig jaar. Volgens het CBS helpt het energieplafond van de overheid momenteel bij het terugdringen van de hoge inflatie.