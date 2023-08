Column: als Max Verstappen dit wist over het F1-circus

Misleiding. Het mag niet, maar het gebeurt dagelijks. Het is als een onblusbare veenbrand en het duikt keer-op-keer de kop op. Deze column is ook misleidend, mijn excuses daarvoor. Dit stukje gaat helemaal niet over Max, maar met ‘Max Verstappen’ in de titel krijgt de column ongetwijfeld veel meer clicks dan normaal gesproken.

Max Verstappen Ⓒ ANP / HH