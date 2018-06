Value8 ziet groei aanhouden

Value8 boekte afgelopen halfjaar een omzet van 54,7 miljoen euro. Dat was 16 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg met 35 procent tot 1,4 miljoen euro. Het eigen vermogen nam met 32 procent toe tot 24,8 miljoen euro.

Value8 profiteerde van betere operationele resultaten bij bestaande activiteiten en van overnames. De onderneming verwacht dat de groei in de tweede helft van het jaar doorzet en denkt de komende maanden opnieuw bedrijven aan de groep te kunnen toevoegen. Value8 verwacht dat het resultaat hetzelfde groeipatroon zal laten zien als in de afgelopen maanden, onder meer door de groei van Eetgemak en een betere tweede helft voor Value 8 Tech Group.