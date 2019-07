Van Herk vergroot belang in Galapagos

Van Herk heeft nu een belang van 10,57 procent in handen. Daarmee is zijn belang boven de kennisgevingsdrempel van 10 procent uitgekomen, aldus Galapagos. Eerder zat Van Herk daar overigens ook al boven, maar later verwaterde het belang toch weer.

Volgens Het Financieele Dagblad heeft Van Herk, het investeringsvehikel van de Rotterdamse ondernemer Aat van Herk, sinds eind vorig jaar bijna 400.000 aandelen bijgekocht. De krant baseert zich op de voormalige zakenbankier die de investeringen van Van Herk in biotech beheert. Het zou gaan om een investering van zeker 35 miljoen euro. Die bankier zegt ook dat Van Herk erg enthousiast is over de recente miljardendeal van Galapagos met het Amerikaanse Gilead.