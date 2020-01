Spannende weken voor Sandd-medewerkers bij PostNL

Er zijn na de integratie met Sandd 20.000 postbezorgers op de straat. Ⓒ foto ANP PostNL Koninklijke 1.687 0.24 %

Amsterdam - De komende weken moet uitwijzen of de integratie van Sandd in PostNL goed verloopt. In totaal stapt een derde van de Sandd-medewerkers over.