Amazon geeft gevaccineerde sollicitanten een bonus

De komende tijd wil Amazon 75.000 mensen aannemen in de distributiecentra en als bezorger.

Amazon is niet het enige bedrijf dat een vaccinatiebonus geeft. Onder meer winkelketens als Dollar General, Kroger en Target hebben in de Verenigde Staten al extraatjes in het vooruitzicht gesteld voor personeel dat zich laat vaccineren.

Daarmee hopen de bedrijven zich interessanter te maken voor personeel nu veel Amerikaanse bedrijven op zoek zijn naar nieuwe werknemers.

Hogere lonen

Amazon biedt ook een bonus van maximaal 1000 dollar voor iedereen die bij het bedrijf komt werken. Het techbedrijf gooide bovendien de lonen voor nieuwe werknemers omhoog.

De Amerikaanse president Biden spoorde woensdagavond ouders aan om hun kinderen te laten vaccineren. Het vaccin van producent Pfizer/BioNTech is in de Verenigde Staten goedgekeurd voor gebruik bij twaalf- tot vijftienjarigen, voor Amerikanen vanaf zestien was dit vaccin al toegelaten.