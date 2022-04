Premium Het beste van De Telegraaf

Finanscoop Chaos maakt Schiphol makkelijk politiek doelwit

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Luchthaven Schiphol vocht de afgelopen maanden een keiharde ruzie uit met de luchtvaartmaatschappijen over een tariefsverhoging van 37% in de komende jaren. In een spreadsheetje werden de verliezen opgeteld en simpelweg doorbelast naar de luchtvaartmaatschappijen, die bijna allemaal zonder uitzonder nog naar adem happen na de coronacrisis.