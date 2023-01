Premium Het beste van De Telegraaf

’Topvrouw moet voorbeeldfunctie niet onderschatten’

Den Haag - Bij vijfduizend Nederlandse bedrijven ploft deze week een brief van SER-voorzitter Kim Putters en minister Robbert Dijkgraaf (Cultuur) op de mat met de vraag of zij hun beleid op het gebied van diversiteit aan de top willen delen met de Sociaal-Economische Raad (SER). Die zal in een diversiteitsportaal, dat dinsdag officieel werd geopend, al deze plannen gaan verzamelen en monitoren.