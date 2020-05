Analyse: bonusdiscussie leidt af van redding KLM zelf

KLM van topman Pieter Elbers moet gered, maar de politieke discussie gaat over bonussen. Ⓒ Rene Bouwman Air France-KLM 4.207 11.65 %

Amsterdam - De politieke verontwaardiging over de bonus van topman Ben Smith van Air France KLM is begrijpelijk, maar eigenlijk een bijzaak. Het leidt af van waar het over zou moeten gaan: de redding van KLM. Die wordt op typische Nederlandse wijze aangepakt. Dat betekent dat de discussie pas begint als het besluit is genomen, waardoor iedereen zich ermee bemoeit.