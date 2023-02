Premium Het beste van De Telegraaf

Oudere heeft overwaarde genoeg, maar wil niet verhuizen of verbouwen

Amsterdam - Bijna alle oudere huiseigenaren willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen, of het daar nou geschikt voor is of niet. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Aegon onder 60-plussers. Tegelijk twijfelt het merendeel of het op hun oude dag nog zinvol is om geld te steken in verduurzaming van hun woning.