’Minder hypotheekrentestijgingen’

De hypotheekadviseur meldt dat voornamelijk de kleinere geldverstrekkkers de hypotheekrentes nog verhogen, al lagen die verhogingen lager dan bij de grootbanken. Geldverstrekkers hebben veel te maken met de druk die corona op de huishoudportemonnee kan zetten.

Bij betalingsproblemen van de hypotheek door de druk die corona op de huishoudpotjes van bepaalde huishoudens zet, zijn er nog best wat opties, meldt de hypotheekadviseur. Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met de geldverstrekker om een betalingsregeling af te spreken. Dat is beter dan een achterstand op te lopen.

Uitbreiding NHG

Er is natuurlijk al de optie om drie maanden uitstel van betaling te krijgen bij veel geldverstrekkers. Bepaalde huishoudens zullen langer nodig hebben. Indien zij een hypotheek hebben afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan biedt de NHG de geldverstrekkers de optie om een regeling te treffen met de klant, waarbij de NHG borg staat. Zo wordt het risico voor de geldverstrekker verkleind, terwijl de klant langer uitstel van betaling krijgt.