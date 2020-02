Ⓒ ANP

Wie kent de zin niet, it’s the economy stupid! De zin komt van James Carville die in 1992 de manager was van de verkiezingscampagne die uiteindelijk leidde tot de verkiezing van Bill Clinton. Ik zeg nu ‘het gaat om je pensioen oen’! Nederlanders weten gek genoeg verrassend weinig over hun pensioen, terwijl dit voor de meeste werknemers de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde betreft.