Ondergang Koldijk raakt Batenburg

Batenburg Techniek leed een nettoverlies van 8,1 miljoen euro, terwijl een jaar eerder nog een winst werd geboekt van 400.000 euro. De omzet uit voortgezette activiteiten steeg met 5,2 miljoen euro tot 73,6 miljoen euro. Het segment Technische Handel leverde met 3,6 miljoen euro de grootste bijdrage aan de omzetgroei.

Het bedrijf maakte bij de aanvraag van het faillissement van Koldijk in juni al bekend dat de ondergang het nettoresultaat dit jaar met 3,5 miljoen euro zal drukken. Daarnaast wordt nog eens 2,1 miljoen euro aan goodwill afgeboekt in het segment installatietechniek. Het totale bedrijfsresultaat (ebit) is uitgekomen op 8,8 miljoen euro negatief, vooral veroorzaakt door amortisatie van goodwill op Koldijk, het verlies van dat bedrijf in de eerste helft van het jaar en voor gerealiseerde en nog te verwachten kosten gerelateerd aan de beëindigde activiteiten van Koldijk.

Nettowinst

Opgeschoond voor al deze zaken leverden de voortgezette activiteiten in het eerste half jaar een nettowinst op van 700.000 euro. Batenburg doet geen uitsprake over de mate waarin dit resultaat naar verwachting zal verbeteren in de tweede helft van het jaar.

Batenburg zal het vooral moeten hebben van kansen in de markten voor infrastructuur en industrie. Deze segmenten hebben volgens Batenburg weliswaar ook last van de recessie in Nederland ,,maar in veel mindere mate'' dan de utiliteitsbouw. Koldijk was actief in die bouwmarkt, waarvan Batenburg pas in 2015 het eerste herstel verwacht. ,,Juist in infra en industrie is Batenburg goed in staat om met kwalitatief hoogstaande diensten en producten haar marktpositie te behouden en te versterken. Naar omstandigheden blijven de resultaten hier goed op peil en zijn de verwachtingen voor de tweede helft van dit jaar positief''.

Utiliteitsbouw

Door het sluiten van Koldijk en door maatregelen die Batenburg eerder in het jaar nam, is de blootstelling van het bedrijf aan de utiliteitsbouw gedaald van bijna 40 procent tot iets meer dan 30 procent. De werkvoorraad van Batenburg in deze markt ,,behoeft verdere aanvulling voor de tweede helft van het jaar'' omdat de huidige werkzaamheden bestaan uit projecten met een korte looptijd.

De orderontvangst bij de handelstak is licht lager dan in de eerste helft van 2012. Op het gebied van energietechniek blijft de omzet achter op het voorgaande jaar. De achterstand is in de eerste koude maanden van dit jaar verder opgelopen en kon nog niet worden goedgemaakt, aldus Batenburg.