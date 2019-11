Klein verlies AEX, Galapagos glimt

De AEX-index sloot een fractie lager op 581,61 punten. De Midkap-index ging 1% achteruit naar 865,91 punten.

De FTSE-index raakte 0,2% kwijt. Parijs verloor fractioneel op het fusienieuws over het Franse PSA, dat 7% omhoog schoot, en Italiaanse-Amerikaanse FiatChrysler (+10%). De DAX in Frankfurt raakte 0,3% kwijt.

Deutsche Bank gleed in reactie op de resultaten bijna 5% weg. Standard Charterd presteerde wel, maar ook slechte cijfers van Santander trokken financials omlaag.

Wall Street opende met klein verlies. Het banenrapport over de Amerikaanse private sector pakte beter uit dan verwacht. Dat gold ook voor het Amerikaanse bbp-groei in het derde kwartaal, met 1,9% toename versus 1,6% verwachting. „Licht boven verwachting ondanks alle tegenwind”, aldus ING. General Electric won voorbeurs 4%, het drong zijn verliezen terug.

Vandaag zijn alle ogen gericht op de Amerikaanse centrale bank (Fed). Om 19.00 uur (Nederlandse tijd) zal de Fed zo goed als zeker de rente met 0,25% verlagen naar naar 1,5%-1,75%. De aandacht gaat vooral uit naar de toelichting van Fed-president Powell op het rentebesluit.

"Het gaat nu om het signaal dat Powell in de toelichting geeft: in welke mate wil de Fed de markt tegemoet komen"

Nabeurs doen Apple en Facebook de boeken open over het derde kwartaal, waar eerder Alphabet tegenviel.

„De consensus over de gemelde kwartaalresultaten is licht negatief. Slechtere resultaten krijgen echter veel aandacht omdat de beurzen voor beleggers kennelijk op een hoogtepunt raken”, aldus handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. De AEX blijft over twee maanden hangen tussen 560 en 580 punten. „De kracht lijkt er even uit.”

Een rentebesluit van de Federal Reserve van een verlaging met 0,25% is vrijwel volledig ingeprijsd, stelt ook analist Arne Petimezas van AFS Group. „Nog een rentestap is voor sommigen ook al zeker. Het gaat nu om het signaal dat Powell in de toelichting geeft: in welke mate wil de Fed de markt tegemoet komen”, zegt Petimezas, erop wijzend dat de markt voor medio 2020 nog een renteverlaging heeft ingeprijsd.

De Amerikaanse arbeidsmarkt koelt af, net als investeringen en de uitvoer. „Vooral consumentenuitgaven houden de groei overeind. Ik verwacht dat Powell de deur daarom voor verdere monetaire verruiming open houdt”, aldus Petimezas.

Petimezas volgt verscherpt de Amerikaanse rentemarkt. De Federal Reserve heeft deze maand voor $160 miljard aan liquiditeit geïnjecteerd in de geldmarkt. Er is nog $1,3 biljoen aan overtollige liquiditeit in de geldmarkt, maar dat is „slechts optisch overtollige liquiditeit”, benadrukt de analist.

Na de Feds renteverlaging in september zijn geldmarktrentes juist omhoog geschoten. Alleen dankzij de liquiditeitsinjecties is de markt weer tot rust gekomen. „Niet het Fed-rentebesluit, maar de liquiditeitsinjecties zijn daarmee in de Verenigde Staten momenteel erg belangrijk geworden. Het is eigenlijk een blunder dat de Federal Reserve de krapte in de geldmarkt niet heeft zien aankomen”, aldus Petimezas.

Bitcoin zakte 4%, Brentolie zakte 1,1%, energieagentschap IEA turfde toename van de olievoorraad. De euro won 0,2% tot $1,112245.

Opmars Galapagos houdt aan

AEX-koploper Galapagos zette de opgaande lijn onverminderd voort met een plus van 3,4%. Daarmee komt de jaartop van juli in het vizier, nu een aantal shortposities is afgedekt. Het biotechfonds publiceerde deze week goed ontvangen resultaten.

Defensieve aandelen Wolters Kluwer, RELX en Unilever boekten winsten van 2,2% tot 0,9%.

Na de teleurstellende resultaten van Deutsche Bank zakten de bankaandelen ING en ABN 1,8% respectievelijk 1,3%.

Staalconcern ArcelorMittal kreeg de wind tegen en liet 3,5% liggen.

Shell verloor 0,3% bij de slotbel. Total verkoopt zijn dochter Total E&P Deep Offshore Borneo, dat rechten heeft voor de kust van Brunei, aan Shell tegen $300 miljoen.

Midkapper GrandVision verloor 0,4%. De optiekketen die in andere handen overgaat, liet weten voorzichtiger te zijn over de winstgevevendheid voor het gehele jaar.

Bodemonderzoeker Fugro steeg 2,4%. Het maakt een deel van zijn belang in Global Marine te gelde en bouwt zijn schulden af.

Air France KLM, dat morgen inzage geeft in de resultaten over het derde kwartaal, verloor 1,4%. Metalenleverancier AMG verloor 3,9%.

AScX-fonds ICT dook maar liefst 10,2% omlaag na de presentatie van een trading update. De automatiseerder had last van de moeilijke marktomstandigheden en zag het operationale resultaat flink dalen in het derde kwartaal.

Heijmans ging 4,9% onderuit. Het bouwbedrijf meldde zorgen te hebben over de impact van de stikstofcrisis.

De koers van VolkerWessels liep nog eens 0,5% op naar €21,00. Een dag eerder knalde het aandeel van de aannemer omhoog na het onverwachtse overnamebod van €21,75 per aandeel door grootaandeelhouder Reggeborgh.

ICT Group raakte 8,7% kwijt. Zijn kwartaalresultaten vielen tegen, het meldde de afkoelende economie te voelen.

Op de lokale markt zag Esperite de koers met 83% toenemen naar €0,05 nadat de rechter in Zutphen het bankroet van het stamcelbedrijf heeft opgeheven. Ook Curetis won 80,5%.

