Bankier eist €100 miljoen omdat hij geen ceo werd

Santander heeft contractuele verplichtingen jegens Orcel geschonden, staat volgens de Financial Times in een dagvaarding die ’in de afgelopen dagen’ is verstuurd. De €100 miljoen bestaat uit misgelopen salaris, juridische kosten en ’andere’ kosten.

Orcel werd in september gepresenteerd als de nieuwe hoogste baas van Santander. Hij was op dat moment hoofd van de investeringsbank van het Zwitserse UBS, en de Spanjaarden zouden hem €50 miljoen aan misgelopen salaris vergoeden. In januari vond Santander dat bedrag ineens te hoog, en werd Orcel onverwacht werkloos – hij had zijn baan in Zwitserland al opgezegd.

Volgens de Financial Times speelde ook mee dat er onenigheid was over het publieke profiel dat Orcel zich bij Santander zou aanmeten. De geboren Italiaan had daar ruzie over met de bestuursvoorzitter van de bank.

Andrea Orcel staat in Nederland vooral bekend als ’de slager van ABN Amro’. Hij was het die op het idee kwam om ABN Amro in 2007 op te splitsen en in delen te verkopen aan Fortis, Royal Bank of Scotland en – pikant genoeg – Santander.