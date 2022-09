Premium Het beste van De Telegraaf

Column: op alles moeten we bezuinigen, maar niet op beleggen

Door Janneke Willemse Kopieer naar clipboard

Alles voor ’n lage energierekening. Ⓒ ANP/HH

Meneer Willemse en ik bereiden ons voor op een onstuimige herfst. Als ons strandhuisje straks weer in de stalling staat, is het afgelopen met alle etentjes. We doen alleen nog boodschappen bij een discounter. De onesies liggen klaar, zodat we als het wat kouder wordt ook zonder verwarming nog comfortabel kunnen ronddartelen in onze huispakken.