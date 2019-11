Fiscus moet briefje sturen als bellen niet lukt

Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch besloten, nadat de belastingbetaler eerder door de rechtbank in Breda nog in het ongelijk was gesteld.

De fiscus had de belastingbetaler aanvankelijk een boete van €4920 opgelegd omdat hij verzuimd had belastingaangifte te doen. De man weersprak dat en verzocht telefonisch gehoord te worden, zoals ook zijn recht is in de bezwaarfase, maar dat liep mis.

De inspecteur meldde dat hij „meerdere keren” vergeefs contact had gezocht en het er daarna bij heeft laten zitten. Ten onrechte oordeelde het Gerechtshof. De rechters oordeelden dat de inspecteur op zijn minst een brief had moeten sturen met een voorstel voor een datum en tijd van een hoorgesprek.

De fiscus moet nu opnieuw uitspraak doen op het bezwaar en alle kosten van de belastingplichtige vergoeden.