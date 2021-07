Beursagenda: ’Bij cyclische bedrijven komt zon door met sneller economisch herstel’

Amsterdam - In de eerste volledige handelsweek in juli krijgen beleggers de notulen van de Federal Reserve (Fed) en de Europese centrale bank (ECB) voorgeschoteld. De bedrijvigheid bij de dienstensector in de grote economische regio’s staat eveneens op het programma die meer inzage geeft over de gang van zaken na de versoepeling van de coronarestricties.