Nieuw spaarrecord dankzij coronacrisis

Normaal gesproken komt er in april en mei samen €3,5 miljard bij, weet spaarexpert Amanda Bulthuis. DNB publiceert sinds 1998 de hoeveelheid spaargeld in Nederland. Een dergelijke stijging in deze tijd van het jaar is nog nooit voorgekomen.

Eind mei stond er zo €384 miljard op Nederlandse spaarrekeningen. Verreweg het grootste deel van dat geld is vrij opneembaar.

Vorige week al meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat geld in april en mei veel minder gerold heeft dan normaal – de economie ging immers op slot om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het geld dat toen niet is uitgegeven, is op spaarrekeningen beland.

Qua rente levert al dat gespaar niet meer dan een grijpstuiver op. Van de €13,2 miljard die er in april en mei bij kwam op spaarrekeningen, was een schamele €102 miljoen rente.