Pensioendiscussie: ’Verplicht sparen kan juist lucht geven’

Binnenland

Enorme drukte verwacht op wegen vrijdag door vakantie en regen: ’Stevige avondspits begint vroeg’

Voor de scholieren in het noorden van het land begint vrijdag de herfstvakantie. De scholen zijn tot en met zondag 23 oktober gesloten. Vanwege de vakantie wordt vrijdagmiddag grote drukte verwacht op de weg. De ochtendspits kan nog last hebben van de dichte mist van afgelopen nacht. Deze trekt in d...