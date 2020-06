‘Wel Italië helpen, maar onze horeca niet?’

Het kabinet vaart sinds de corona-uitbraak in een dichte mist en doet nauwelijks een poging om een grondige economische analyse te maken. Ministers voeren beleid op basis van scenario’s die dateren uit maart. „Er ontbreekt visie”, zegt Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen, met presentator Herman Stam. „Waar staan we nu? Welk beleid past bij welke crisisfase en welke bedrijven laten we omvallen?”