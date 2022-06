Uitgaven in hotels verdubbeld, minder geld voor boodschappen

Amsterdam - Nederlanders zijn na de lockdowns bezig met een inhaalslag in de horeca. We geven 104% meer uit in hotels en 79% meer in restaurants ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit de Mastercard SpendingPulse. Maar ook ten opzichte van het pre-coronatijdperk geven we meer geld uit aan hotelovernachtingen (plus 29% ten opzichte van 2019) en etentjes buiten de deur (plus 2% ten opzichte van 2019).