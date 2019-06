Belastingbetaler draait op voor post

Brievenbussen verdwijnen massaal. In ruim drie jaar tijd haalde PostNL bijna de helft van alle brievenbussen weg. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - De belastingbetaler moet in de toekomst mogelijk gaan meebetalen aan de instandhouding van de postbezorging in Nederland. Dat blijkt uit de inbreng van PostNL in een consultatie over een wijziging in de postwet uit 2009.