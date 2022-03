Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander vangt op Poolse camping vluchtelingen op: ’Belangrijker dan vakantie’

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Familie Van Dijk met enkele van de Oekraïense vluchtelingen voor het meer op de camping. Ⓒ Eigen foto

Uciechów - Polen zet alles op alles om voldoende opvangcapaciteit te hebben voor Oekraïense vluchtelingen. Anna en Mathijs van Dijk hebben op hun camping Fonteca in het zuidwesten van Polen inmiddels vijftien Oekraïense vluchtelingen opgevangen in hun gastenkamers. „Ik heb al wat reserveringen afgezegd, want er komen nog veel meer vluchtelingen deze kant op. Dit is toch wel veel belangrijker.”