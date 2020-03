Tijdelijke stop op aflossen hypotheek bij ABN Amro in de maak

Alle getroffen maatregelen om de door het coronavirus getroffen economie te redden zijn vooralsnog met name gericht om grote, kleine en eemnansbedrijven overeind te houden. „Maar consumenten met een nulurencontract, zzp’ers of kleine ondernemer kunnen aan het einde van de maand last krijgen om hun hypotheek of afgesloten krediet af te lossen”, voorziet topman Kees van Dijkhuizen van ABN Amro in gesprek met De Telegraaf. „Ook die moeten we kunnen helpen.”

’Zo snel mogelijk’

Hoe en wanneer ABN Amro de regeling in praktijk brengt is nog niet duidelijk. Maar Van Dijkhuizen is wel stellig over de termijn: „Zo snel mogelijk. Iemand die echt met zijn of jaar hypotheek in problemen komt kan misschien als oplossing de maandelijkse aflossing halveren of aantal maanden volledig schrappen.”

Meer banken overwegen om particuliere klanten tegemoet te komen bij de aflossing van een hypotheek, maar doen hierover nog geen stevige uitspraken. „Helaas is het nu nog te vroeg om op dit vlak concreet te zijn”, laat een woordvoerder van Rabobank weten. „We onderzoeken wat we kunnen doen voor particulieren. Denk aan klanten die in liquiditeitsproblemen raken en hun vaste lasten, waaronder een hypotheek, niet meer kunnen dragen.”

ING wijst op bestaande mogelijkheden voor hypotheekklanten met financiële problemen: „Er zijn altijd diverse maatwerkoplossingen te bespreken, bijvoorbeeld in het geval de klant zich zorgen maakt over gemiste betalingen.”

Behapbaar

De bank, nog voor ruim de helft in staatshanden, werkt volgens Van Dijkhuizen op dit moment hard aan een manier om zo veel mogelijk klanten snel van dienst te kunnen zijn. „Hoe kun je een regeling invoeren waar iedereen die het nodig heeft behoefte aan heeft, maar voor ons toch behapbaar blijft om technisch snel uit te voeren. We kijken daarom ook naar de technologie om dit te doen.”

ABN Amro heeft volgens de volgende maand vertrekkende Van Dijkhuizen de mogelijkheden om zakelijke en particuliere klanten die in de problemen komen te helpen. „De bank staat er heel sterk voor. Wij hebben de afgelopen jaren veel kapitaal opgebouwd, en krijgen van De Nederlandsche Bank extra ruimte nu serieus geld aan te spreken om klanten te kunnen bedienen.”

Van Dijkhuizen benadrukt wel dat de regeling alleen is bedoeld voor bedrijven en consumenten die door de coronacrisis zijn getroffen: „Als een klant al voor de crisis in de problemen zat dan is het ingewikkeld. Je kunt geen zombiebedrijven gaan helpen. De oplossing moet passend zijn.”

Oplossing

Net als zijn collega Wiebe Draijer van Rabobank meent Van Dijkhuizen dat banken in tegenstelling tot de kredietcrisis de sleutel zijn om de coronacrisis te bezweren: „In 2008 zaten banken zelf in de problemen. Nu zijn we onderdeel van de oplossing. Dát is het grote verschil. We moeten nu klanten het vertrouwen geven, door hen te laten weten waar ze aan toe zijn.”