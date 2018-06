Winstdaling Stern door malaise automarkt

Volgens het bedrijf was het tweede kwartaal operationeel bezien duidelijk beter dan het eerste kwartaal en het tweede kwartaal vorig jaar. Stern was niet bereikbaar voor een toelichting op onder meer de stijgende lijn in het tweede kwartaal.

De nettowinst daalde met 2 miljoen euro tot 1,2 miljoen euro en de omzet nam met 13,4 procent af tot 460,4 miljoen euro. Stern wijt de omzetdaling voornamelijk aan de sterk afgenomen afzet van nieuwe personenauto's (min 24,1 procent) en nieuwe bedrijfswagens (min 17 procent). Hier stonden wel betere marges en kostenbesparingen tegenover.

Overheidsmaatregelen

Stern verwees naar overheidsmaatregelen die in juni 2012 zorgden voor de registratie van ,,onevenredig'' veel nieuwe personenauto's in die maand. ,,Nieuwe overheidsmaatregelen voor 2014 zouden in het vierde kwartaal van 2013 kunnen leiden tot een lichte verkoophausse ten opzichte van 2012'', aldus het bedrijf.

Tegen de achtergrond van de moeilijke economische vooruitzichten en terughoudende particuliere en zakelijke consumenten vindt Stern het ,,onverstandig'' om een concrete winstverwachting voor dit jaar te geven. Wel heeft het bedrijf ,,enig vertrouwen'' in de rest van dit jaar op basis van de resultaten in het tweede kwartaal.