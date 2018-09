Rabobank loopt vooruit op Libor-schikking

Scheidend topman Piet Moerland laat zich niet uit over de hoogte van de voorziening. Hij verwacht dat de autoriteiten de onderzoeken naar de fraude met het belangrijkste internationale rentetarief voor het eind van dit jaar hebben afgerond. Moerland gaf al eerder aan dat hij de kwestie voor zijn vertrek begin 2014 opgelost wil hebben.

Rabobank is de enige Nederlandse bank betrokken bij de affaire. Rabo wordt, samen met andere internationale banken, beschuldigd van manipulatie van het Libor-tarief, een centraal rentetarief dat door opgaven van verscheidene deelnemende banken wordt vastgesteld en dat gebruikt wordt voor het vaststellen van andere tarieven.

Economische recessie

Naast het schikkingsbedrag drukte ook de economische recessie zwaar op de resultaten. Doordat de financiële situatie van klanten niet verbeterde nam de kredietportefeuille in de eerste 6 maanden van het jaar af met 1 procent tot 454 miljard euro. De vraag naar leningen was gering en er werd meer afgelost op hypotheken. De bank verwacht dat de kredietverlening in de tweede helft van het jaar verder afneemt.

Ook de vastgoedpoot van Rabobank gaat zwaar gebukt onder de crisis. Door forse afschrijvingen op het vastgoed kwam het nettoverlies van dit bedrijfsonderdeel uit op 198 miljoen euro in het afgelopen half jaar. Een jaar eerder rapporteerde de bank nog een nettowinst van 47 miljoen. Rabobank kondigde in mei aan de activiteiten op het gebied van commercieel vastgoed af te bouwen.

Lichtpuntje

Moerland voorziet voorlopig weinig economisch herstel in Nederland. Maar voor de wat langere termijn ziet hij wel een lichtpuntje: de woningmarkt. ,,Daarover ben ik ronduit positief. We zien dat de prijzen aan het uitbodemen zijn.'' De woningmarkt is volgens de directeur van Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker van Nederland, in de kern gezond. ,,Er zit een prop in de doorstromingen, maar als die straks losschiet heeft Nederland juist een huizentekort en krijgen we weer een bloeiende woningmarkt.''

Rabobank is al tijden aan het snijden in de kosten om de resultaten op te vijzelen. Moerland herhaalde dat er bij lokale Rabobanken de komende jaren naar schatting 8000 van de 28.000 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.