Noord-Brabant tobt met industrie door coronavirus

De provincie Noord-Brabant is goed voor 15% van de Nederlandse economie. In 2018 kwam 116,09 miljard euro van het totale bruto binnenlands product (van 774,04 miljard euro) uit Noord-Brabant. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De afgelopen tien jaar groeide alleen de economie in Noord-Holland sneller dan die in Noord-Brabant, becijferde ING. Begin dit jaar verwachtte ING een economische groei van 1,7% in 2020 voor Noord-Brabant. Hoe de uitbraak van het coronavirus die groei raakt, is nu nog moeilijk te voorspellen, zegt regio-econoom Thijs Geijer van ING. „Het Centraal Planbureau gaf eerder deze maand al aan dat het coronavirus een belangrijk risico is voor de Nederlandse economie. Dat geldt dus ook voor Noord-Brabant.”

Een relatief groot deel van de Brabantse economie bestaat uit industrie. Juist de industrie is een sector waarin thuiswerken als voorzorgsmaatregel niet gemakkelijk is. „Het effect van het coronavirus op de industrie is tweeledig”, zegt Geijer. „Enerzijds kunnen er problemen ontstaan bij de toelevering van onderdelen.” Vooral importeurs van producten uit China kunnen hier last van hebben, aangezien fabrieken daar door het virus hebben stil gegelegen.

„Maar ook de vraag naar industriële producten kan onder druk komen te staan door het coronavirus”, aldus de regio-econoom. Als voorbeeld noemt Geijer toeleveranciers aan de auto-industrie. „De vraag naar luxe auto’s uit Duitsland staat in China onder druk. Dat merken Nederlandse toeleveranciers aan de Duitse autofabrikanten op hun beurt ook weer.”