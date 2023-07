Eén op vijf Nederlanders slachtoffer betaalfraude: gemiddeld €218 in rook op

Amsterdam - Het internet afspeuren voor hoge korting op producten kan een koopje opleveren, maar ook eindigen in een forse strop. Bijna één op de vijf Nederlandse consumenten (19%) is in 2022 het slachtoffer geworden van betaalfraude. Opvallend is dat 72% van de slachtoffers zich in leeftijdscategorie 18 tot 34 jaar bevindt. Dat blijkt uit het jaarlijkse Retail Report van betalingsverwerker Adyen.

Vooral jongeren zijn slachtoffer van betaalfraude Ⓒ Getty Images