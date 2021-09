Dochter VolkerWessels krijgt klus tegen verzilting Noordzeekanaal

Via de nieuwe zeesluis in IJmuiden stroomt er straks namelijk circa twee keer zo veel zout water het Noordzeekanaal binnen als bij de huidige Noordersluis. Het is de bedoeling dat een deel van dat zoute water weer wordt afgevoerd naar de zee.

Eind juni maakte de overheid al 67 miljoen euro vrij om dit probleem op te lossen. Van Hattum en Blankevoort is bij de aanbesteding als winnaar uit de bus gekomen. Volgens Rijkswaterstaat heeft de onderneming onder meer de beste plannen voor het zoveel mogelijk beperken van de overlast voor de omgeving. Wat het bedrijf precies verdient aan de klus, is niet naar buiten gebracht.

De nieuwe zeesluis wordt de grootste ter wereld. Maar verzilting is slecht voor de landbouw en het drinkwater. Om dit proces tegen te gaan komt er een damwand voor het gemaal van IJmuiden met een opening aan de onderkant. Straks kan er dan zout water, dat zwaarder is dan zoet water, door de opening stromen terwijl het zoete water in de bovenste waterlaag wordt tegengehouden.

Gemaal

Eind 2024 moet het werk bij het gemaal klaar zijn. De nieuwe zeesluis wordt echter begin volgend jaar al in gebruik genomen. Tot de damwand bij het gemaal klaar is, worden tijdelijke maatregelen genomen om het zoutgehalte niet te laten stijgen. Zo zal de Noordersluis langer worden gebruikt.

Oorspronkelijk had de nieuwe zeesluis in IJmuiden al eind 2019 in gebruik moeten worden genomen. Maar door een constructiefout liep de bouw vertraging op. Het herstel van die fout kostte de aannemers BAM en VolkerWessels honderden miljoenen euro's.