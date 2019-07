Lockheed Martin verhoogt prognoses

In het tweede kwartaal boekte Lockheed Martin een omzet van 14,4 miljard dollar, tegenover 13,4 miljard een jaar eerder. De luchtvaartdivisie leverde onder andere meer gevechtsvliegtuigen af van het type F-35, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter. Daarnaast sleepte het bedrijf een groot onderhoudscontract voor de prijzige straaljagers in de wacht. Mede daardoor had Lockheed Martin voor een recordbedrag aan opdrachten op de plank liggen.

Onder de streep hield het concern ruim 1,4 miljard dollar over, tegenover een kleine van 1,2 miljard dollar een jaar eerder. Voor het lopende boekjaar verwacht Lockheed Martin nu een winst per aandeel van ten minste 20,85 dollar, terwijl het bedrijf in april nog uitging van maximaal 20,35 dollar winst per aandeel. Ook de prognose voor omzet werd opgevoerd tot minstens 58,25 miljard dollar.