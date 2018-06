'Stevige winstwaarschuwing BAM'

BAM voorspelde eerder op de dag dat de brutowinst, voor afschrijvingen, over het hele jaar aanzienlijk lager zal zijn dan die van 2012. Rabo sprak hierop op van een stevige winstwaarschuwing. SNS noemde de outlook teleurstellend.

Rabo wees erop dat de winst per aandeel in de eerste helft van het jaar uitkwam op een magere 0,07 euro. De consensus van 0,34 euro per aandeel raakt hierdoor volgens de analisten uit het zicht, wat kan betekenen dat het dividend wordt verlaagd. Volgens Rabo heeft het management van BAM minder controle over het bedrijf dan eerder werd aangenomen.

Bodem

SNS verwacht wel dat de bodem voor de Nederlandse bouwsector in zicht is en ziet herstel in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zowel Rabo als SNS handhaafde het koopadvies voor het aandeel BAM.

Beleggers schrokken van de berichten van het bouwbedrijf en zetten BAM in het eerste halfuur van de beurshandel op een verlies van ruim 12 procent, bij 4,10 euro.