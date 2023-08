Baas meetinstituut: ’Door extreme hitte moeten eisen aan apparaten omhoog’

Delft - De zon beukt met uitschieters meer en meer op decennia oude kabels, schakelkasten en meters. Blijft ons netwerk in ongekende hitte overeind? „De eisen voor apparatuur moeten komende jaren omhoog”, zegt Yvo Jansen, directeur van het Nederlands Meetinstituut (NMi). „Deze klimaatveranderingen gaan door. Dit is niet eenmalig.” Extra inspecties van kwetsbare systemen vooral in de openbare ruimte zijn nodig, zegt hij.

Apparaten in buitenlucht kwetsbaar. Ⓒ ANP/HH