Led-reus Signify hard geraakt door tekorten

Het bedrijf rapporteert een orderboek dat 90% dikker is, maar kan moeilijk leveren door het wereldwijde gebrek aan elektronische componenten, plaatselijke lockdowns, gebrek aan containers en opstoppingen bij sommige belangrijke havens.

Alles bij elkaar scheelt dat het bedrijf meer dan €100 omzet over het afgelopen kwartaal, die 4,9% lager uitviel dan een jaar geleden op €1,643 miljard. Daardoor daalde de brutomarge als percentage van omzet met 130 basispunten tot 38,6%.

Voor het hele jaar denkt het bedrijf toch een lichte omzetgroei te halen en uit te komen aan de onderkant van de eerder raming van een toename van de verkopen met 3 tot 6%.

„We hebben plannen om orders waarop we achterstanden hebben te vervullen en de verstoring bij onze klanten te minimaliseren. We geloven dat deze ongekende problemen in de toeleverketen tijdelijk zijn en hebben vertrouwen in ons vermogen om vraag om te zetten in omzetgroei wanneer de situatie stabiliseert”, zegt Rondolat, die de fundamenten onder zijn bedrijf ’sterker dan ooit’ noemt.

Een prijsverhoging van gemiddeld 12% zorgde er volgens hem voor dat het bedrijf zijn winstmarge van dubbele cijfers heeft weten te behouden. Signify zegt daarmee de prijzen aan te pakken aan het structurele deel van de inflatie, die volgens Rondolat vooral wordt veroorzaakt door het feit dat de wereld meer en meer overstapt op elektriciteit. Daardoor stijgt de vraag naar materialen en producten die daarvoor nodig zijn. De prijs van chips, die op de spotmarkt soms 20 tot 30 keer duurder zijn dan Signify normaal betaalt, zal weer terugzakken, net als de tarieven voor containers die soms tien keer over de kop zijn gegaan.

Rondolat zei in een toelichting dat hij inmiddels kleine verbeteringen zag in de beschikbaarheid van componenten en dat hij voorziet in de tweede helft van volgend jaar weer ’terug naar normaal’ te kunnen. „Maar dan moeten er geen problemen ontstaan zoals de sluiting van fabrieken, zoals in het derde kwartaal bijvoorbeeld gebeurde. Toen sloot een fabriek in Maleisië vanwege corona, wat ons sterk heeft geraakt. Als die een paar weken dichtblijven, dan heeft dat grote impact op de hele keten voor chips, zei hij.”

In de toekomst wil Signify om zijn kwetsbaarheid te beperken de productie meer verspreiden over de wereld, voegde de topman toe. „De wereld verandert. Daarom willen we op middellange termijn onze producten voor de Europese markt meer gaan maken in onze fabrieken in Centraal-Europa, de Amerikaanse markt bedienen vanuit capaciteit in Midden-Amerika en de rest van de wereld vanuit China en andere Aziatische landen.