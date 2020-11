Populaire cryptomunt bitcoin slaat vleugels uit

De bitcoin die vanaf begin oktober de weg omhoog stevig heeft ingezet, steeg rond de lunch op cryptoplatform Coindesk met een plus van 7% tot boven de grens van $14.500, het hoogste niveau in 33 maanden. Met deze mijlpaal is de cryptomunt sinds begin van dit jaar al meer dan 100% in waarde gstegen.

De aanhoudende onrust rond de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen heeft de kooplust van beleggers in de bitcoin verder aangewakkerd. Bij het voorlopig uitblijven van nieuwe fiscale coronasteun gaat naar verwachting de Federal Reserve de geldpers weer aanzetten om de Amerikaanse economie te ondersteunen. Een nieuwe golf aan monetaire stimulering maakt cryptomunten als alternatief aantrekkelijker.

Omarmen bitcoin

In de voorbije weken kwam de bitcoin steeds meer in de lift te zitten met per saldo een vooruitgang van bijna 40%.Het omarmen van de digitale munt door een aantal grote partijen, zoals de Amerikaanse betalingsverwerker Paypal speelde daar een belangrijke rol bij.

De plannen van een aantal centrale bankiers om de mogelijkheid van digitaal geld te onderzoeken, heeft ook bijgedragen aan de interesse in de bitcoin. Zo voert de ECB al expirimenten uit met een digitale euro.

In april maakte de bitcoin nog een duikvlucht tot onder de $5000. Beleggers stapten destijds massaal uit de digitale munt vanwege de kopzorgen over de impact van de coronacrisis.

Het voorlopig hoogtepunt bij de waarde van de bitcoin ligt nog ver uit zicht. Eind 2017 zette de cryptunt een voorlopige recordstand neer van boven de $19.000. In die periode. In de jaren daarna heeft de bitcoin een zeer grillig beeld laten zien.