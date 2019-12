Groen licht voor Griekse schuldverlichting

De Greek premier Kyriakos Mitsotakis, hier samen met zijn vrouw, kan tevreden zijn. Ⓒ EPA

Griekenland krijgt een schuldenlastenverlichting ter waarde van 767 miljoen euro. De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) hebben in Brussel groen licht gegeven voor een uitkering in cash en een deel in renteverlaging voor sommige leningen. Het besluit is genomen omdat het land voldoet aan de afspraken met zijn crediteuren over begroting en hervormingen.