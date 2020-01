Olieprijs piekt na dood Iraanse generaal

Na de dood van Soleimani in Irak kan het Midden-Oosten weer de vlam in de pan slaan. Ⓒ AFP

Amsterdam - De olieprijs is flink geklommen na de Amerikaanse luchtaanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani. De prijs van een vat brent, die begin deze week juist wat was gezakt naar rond de $66, steeg na de dood van Soleimani in korte tijd naar bijna $70.