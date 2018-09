Dubai plant megatoren ondanks leegstand

Bin Sulayem werkte mee aan de bouw van de Almas Tower in 2007, met 68 verdiepingen destijds het hoogste gebouw in het emiraat. Die toren zit vol en er is een lange wachtlijst. Bin Sulayem vertrouwt er dan ook op dat de nieuwe wolkenkrabber voldoende huurders zal trekken. ,,De crisis heeft aangetoond dat goed ontworpen en doordachte projecten altijd in trek blijven. We stevenen af op ruimtegebrek en het grootste commerciële pand ter wereld zal meer bedrijven aantrekken.''

Hoewel de toren nog ontworpen moet worden, is er al flinke kritiek op het plan. Dubai bleef na jarenlange speculatie op stijgende vastgoedprijzen uiteindelijk zitten met duizenden vierkante meters onverhuurde kantoorruimte omdat onder meer de ontwerpen en de locaties niet in de smaak vielen. Volgens de twee grootste aanbieders van commercieel vastgoed, CB Richard Ellis (CBRE) en Jones Lang LaSalle, zijn bedrijven in toenemende mate op zoek naar panden die op maat voor ze gemaakt zijn.

Banken

De behoefte aan grote kantoorruimtes rechtvaardigt het project van DMCC dan ook niet, aldus het hoofd van CBRE in de Verenigde Arabische Emiraten Matthew Green. ,,Waarom 's werelds grootste toren? Het zal een inefficiënt project worden. De hogere kosten voor de bouw van een grote toren zullen zich vertalen in hogere huurprijzen. Bedrijven willen op dit moment geen astronomische bedragen neerleggen voor huisvesting.''

Bin Sulayem wil niets van de kritiek weten. Hij zegt met zeven geïnteresseerde banken te praten. Daarnaast zou een aantal internationale banken hebben aangegeven mee te willen doen aan het project. Ook hebben investeerders zich gemeld om 25 verdiepingen te kopen nog voordat er een ontwerp beschikbaar is, aldus de topman.