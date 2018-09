Weidmann waarschuwt  Draghi

De 10-jarige benchmark staatsobligatierente steeg gisteren verder tot een stand van 2,88 procent in het aanhoudende proces van anticipatie op het langzaam dichtdraaien van de gratis geldkraan van de Fed per september. Het onomkeerbare proces zet voort, de staatsobligatiebubbel wordt verkocht sinds april.

Al honderd achtentwintig basispunten of 1,28 procent stijging of tachtig procent vanaf de low van 1,60 procent van midden april. Vanochtend daalt de 10jarige benchmark tot 2,84 procent, even ontspanning maar de angst en onzekerheid over september tapering zal waarschijnlijk voor verdere opwaartse druk zorgen in de komende weken.

Verkoopgolf

Het volume op de Amerikaanse beurzen viel nog mee gisteren. Er werden gisteren 16 procent minder aandelen verhandeld op de Amerikaanse beurzen dan het driemaands gemiddelde. De verkoopgolf gaat op een normale wijze en de daling typeert zich als een gewone neerwaartse correctie. Sinds de 2 augustus All Time High van 1707 punten is de S&P500 tot en met gisteren 3,7 procent gedaald en heeft hierdoor het belangrijke 50daags voortschrijdend gemiddelde neerwaarts gebroken.

De daling gaat echt gematigd en gecontroleerd waarbij van enige vorm van paniek totaal geen sprake is. Een correctie volgens het boekje vooralsnog. De Chicago Board Options Exchange Volatility Index, de VIX, is vanaf het dieptepunt van afgelopen 5 augustus met 28 procent gestegen tot een stand van 15,10. Nog steeds laag in historisch perspectief, de koersuitslagen blijven dan ook gecontroleerd. Het echte vuurwerk moet nog komen op de markten.

Fed

De markt wacht op de benoeming door president Obama van de nieuwe Fed voorzitter. Deze benoeming was eigenlijk voorzien voor de afgelopen Fed vergadering van eind juli. Ook meer en sterkere signalen over september tapering waren geagendeerd door de Fed voor de afgelopen vergadering. Het is waarschijnlijk president Obama zelf die uitstel van alle al vastliggende besluiten heeft bevolen.

President Obama was eind juli uit zijn eigen achterban, belangrijke Democratische senatoren, verzocht om Janet Yellen te benoemen als nieuwe Fed voorzitter en niet de als gevaarlijk voor het huidige gevoerde beleid en dus de markt, Larry Summers. President Obama is niet gediend van indirecte bemoeienissen voor de benoeming van de op één na belangrijkste baan ter wereld. President Obama wil zich niet laten bestellen en zelf beslissen.

Het is een publiek geheid dat Obama zelf een fervent voorstander van Larry Summers is voor de job van Fed voorzitter. President Obama is echter geschrokken voor de mogelijke negatieve reacties op Wall Street en van zijn achterban. Hij heeft ervoor gekozen om nog een maand tijd te kopen en de markt dan verder in te masseren met het al besloten september tapering en de ook al door hem besloten benoeming van Larry Summers.

De markt weet dat Larry Summers de gevoerde kwantitatieve politiek van verruiming niet voorstaat en mogelijk deze, bij een benoeming tot Fed voorzitter, het QE programma versneld zal afbouwen. Het wordt daarom een hete septembermaand op de beurzen waarin en de benoeming van de nieuwe Fed voorzitter wordt verwacht maar ook een begin van het afbouwschema van QE. Wat eigenlijk in een stille augustus maand was voorzien en verwacht, is doorgeschoven naar september.

Bundesbank

Bundesbank president Jens Weidmann heeft gisteren de verschillen van inzicht over het toekomstig te voeren beleid bij de ECB nog eens verder opgevoerd. De Bundesbank stelde in haar gisteren gepubliceerde rapport dat de Europese Centrale Bank helemaal niet onherroepelijk gecommitteerd is om de rente tot nader order nabij extreem lage niveaus te handhaven.

De Bundesbank stelt dat de door de ECB afgegeven vooruitzichten in geen geval een stijging van de refi herfinancieringrente uitsluit als de consumentenprijzen stijgen. Begin juli beloofde ECB voorzitter Draghi de markt plechtig om de rente voor een verlengde periode van tijd op de huidige zeer lage niveaus te handhaven in een poging om de vastgelopen eurozone economie van nieuw elan te voorzien.

De grootste contribuant van de ECB heeft dus een totaal andere mening en heeft door middel van zijn verklaring gisteren laten blijken dat de ECB niet uniform in deze besluitvorming is geweest. Eigen inzichten van de Bundesbank die zich steeds meer lijkt los te willen koppelen van de ECB beleidspolitiek. Weidmann is het in zeer veel gevallen niet eens met de door Draghi voorgezeten besluitvormingen.

Als de ECB een Duitse president had, zag de eurozone er nu totaal anders uit . Het lijkt erop of Bundesbank president Weidmann wil zeggen, tot hier en niet verder tegen ECB voorzitter Draghi. Want wie weet wat hij nog allemaal van plan is met steunoperaties die met name zullen moeten worden betaald of gegarandeerd door? Juist ja, de Duitsers die maar 1 stem hebben binnen de ECB maar wel 27 procent moeten bijdragen of garanderen. Weidmann wil meer macht.