Napoleon, ceo

In de hitte van mijn Franse vakantieoord zocht ik verkoeling in het winterse Moskou van de negentiende eeuw. Niets helpt zo goed de 35 graden van de Bourgogne te doorstaan als periodieke blootstelling aan de min 35 waar de ’Grande Armée’ van Napoleon Bonaparte mee te maken had tijdens zijn dramatische aftocht uit het Tsaristische Rusland.