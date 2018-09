Staking in auto-industrie Zuid-Afrika

De staking werd uitgeroepen door de vakbond National Union of Metalworkers of South Africa, nadat de onderhandelingen met de autofabrikanten over een hoger loon waren vastgelopen. De bond eist onder meer een loonsverhoging van 14 procent. De werkgevers willen niet verdergaan dan 10 procent meer loon.

De auto-industrie is goed voor 7 procent van het Zuid-Afrikaanse bruto binnenlands product (bbp). Economen vrezen dat een langdurige verstoring van de productie schade zal toebrengen aan de economie, de buitenlandse investeringen in het land en de reputatie van Zuid-Afrika als toeleverancier aan de autosector.