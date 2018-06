‘Overheid moet investeren in plaats van bezuinigen’

DFT EXTRA De overheid zit in een spagaat. Aan de ene kant dalen de inkomsten en aan de andere kant stijgen de uitgaven. De consument is de motor van de economie, legt Jim Tehupuring uit. Het spreekwoord ‘geld moet rollen’ klopt zeker volgens hem. De overheid moet in deze tijd investeren in plaats van bezuinigen. ‘Neem een voorbeeld aan de Verenigde Staten,’ betoogt Tehupuring.